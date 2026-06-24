Aracından resmen servet çıktı! Interpol'ün aradığı Alman uyuşturucu satıcısı Bodrum'da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından dünya genelinde "Uyuşturucu satmak" suçundan kırmızı bültenle aranan 33 yaşındaki Almanya vatandaşı Sefkan Doğan, Türkiye'deki istihbarat ve emniyet birimlerinin radarına takıldı. Firari baron, düzenlenen ortak bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

MİT, POLİS VE JANDARMA ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli operasyonda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet ve jandarma ekipleri tam bir koordinasyon içinde hareket etti.

Saha Çalışması: Kırmızı bültenli şüphelinin Bodrum Turgutreis Mahallesi, Gümüşlük Caddesi civarında gizlendiğine dair istihbarat alınması üzerine teknik ve fiziki takip derinleştirildi.

Yol Kesme Operasyonu: Saha ajanları ve güvenlik güçleri, Sefkan Doğan'ın kullandığı lüks otomobili Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde hareket halindeyken saptadı. Önlem alan ekipler aracı durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

ARACINDAN ADETA SERVET VE DİJİTAL CEPHANELİK ÇIKTI

Yakalanan uyuşturucu baronunun üzerinde ve lüks otomobilinde yapılan aramalarda ele geçirilen nakit paralar ve lüks eşyalar dikkat çekti. Operasyonun ardından adli makamlara teslim edilen bilançoda şunlar yer aldı:

Kripto Haberleşme Detayı: 8 adet akıllı cep telefonu ve 4 adet farklı GSM hattı,

Lüks Eşyalar: Dünyaca ünlü markalara ait 3 lüks saat,

Ele Geçirilen Servet: 37 bin 950 Avro, 5 bin 150 Dolar, 6 bin 50 İsviçre Frangı ve 101 bin 200 TL nakit para.

Gözaltına alınan Sefkan Doğan’ın, Türkiye'deki adli işlemlerinin ve sorgusunun tamamlanmasının ardından Almanya'ya iade edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmesi bekleniyor.