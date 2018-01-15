Alkollü araç kullanımını önleyebilmek için araçlara alkolmetre gelebilir. Meclis Trafik Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporda, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kişinin aracına ‘alkol ölçer takılsın’ önerisi yer aldı.

Alkollü araç kullandınız. Ehliyetinize el konuldu. Ehliyetinizi geri alabilmek için aracınıza alkolmetre taktırmanız gerekebilir.



Alkolmetre şimdilik bir öneri. Meclis Trafik Alt Komisyonu çalışma raporunda, yer aldı. Amaç, alkollü araç kullanımının önüne geçebilmek.



Cihaz, şoför koltuğunda oturan kişinin nefes alıp vermesiyle çalışacak. Kandaki alkol oranını ölçerek tespit edecek.



Eğer alkol oranı yasada belirlen sınırın üzerindeyse cihaz, belirli bir merkeze sinyal gönderecek. Sürücüye yaptırım uygulanması sağlanacak.



Raporda trafik kaza oranlarında alkollü araç kullanımının yüzde 50 civarında olduğu bilgisi yer aldı. Alkolmetre sistemi, Amerika’da 2009 yılından bu yana uygulanıyor.







ulusal.com.tr