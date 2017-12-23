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Araçların cam suyuna ilişkin önemli uyarı

Kimya Mühendisleri Odası, sürücüleri, araçlarında kullanıldıkları cam suyu antifrizlerinin donma tehlikesine karşı uyardı. Piyasada alkol oranı yüzde 30’dan düşük cam suyu antifrizleri bulunduğunu belirten Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, denetim için Gümrük ve Ticaret Bakanlığını göreve çağırdı

Aracı olan yurttaşlar dikkat. Uzmanlar, otomobil için kullanan cam suyu antifrizlerindeki donma tehlikesine karşı uyarıyor.

Kimya Mühendisleri Odası, soğuk havaların artmasıyla beraber otomobil sahiplerinin karşılaşacağı durumlara ilişkin genel merkez binasında basın açıklaması düzenledi.

Oda'nın Ankara Başkanı Erkin Etike, tüketicilerin alkol oranı yüzde 30’un üzerinde olan cam suyu antifrizlerinin kullanması gerektiğini söyledi.

Ürün için metil alkol oranının önemli olduğunu belirten Etike, “Cam suyunun mavi rengine kanılmamalıdır” diye konuştu.

Tüketicilerin şüphelendikleri ürünleri buzdolaplarının derin dondurucu bölümünde test edebileceğini belirten oda başkanı Etike, yetkilileri göreve çağırdı.
 
HABER:TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #araç #kimya mühendisleri odası #cam suyu
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