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Araçtaki köpeğine bakın ne yaptı

Antalya'da, trafik uygulaması yapan trafik ekipleri, 'Tarçın' adlı köpeğini aracın arka koltuğuna oturtup emniyet kemeri takarak yolculuk yaptıran sürücüye teşekkür etti.

Araçtaki köpeğine bakın ne yaptı
Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Dereli'nin kullandığı 07 MLE 66 plakalı kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan trafik ekipler, aracı inceledikleri sırada arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olan köpeği fark etti.

Polis ekipleri, Golden Retriever cinsi 'Tarçın' adlı köpeğine emniyet kemeri takarak yolculuk yaptıran sürücü Turgut Dereli'ye hassasiyeti için teşekkür etti. Köpeğin fotoğraflarını da çeken ekipler, "Sürücümüzde son derece duyarlı. Hiçbir eksiği yok. Arka koltukta seyahat eden köpeğinin dahi güvenliğini düşünmüş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

 

Kaynak: DHA
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