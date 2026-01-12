Aralarında aktif kamu çalışanları da var: 16 ile yayılan FETÖ operasyonunda 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde düğmeye basıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olarak başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 81 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgütün faaliyetlerine dair önemli delillere ulaşıldı. Operasyonun düğmesine, bir gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerin incelenmesi ve buradaki bilgilerin doğrulanması sonucunda basıldı.

EMNİYET MAHREM YAPILANMASININ KODLARI ÇÖZÜLDÜ

Operasyon; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'yi kapsayan geniş bir hatta icra edildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin şu detayları aktardı: "Şüphelilerin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi."

