Ankara ve Sarakarya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara ve Sakarya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.



Eskişehir-Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A'yı gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç polis memuru Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.