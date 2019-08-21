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Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteri esnasında bir esnafı bıçaklayarak yaralayan H.K. isimli şahıs yakalandı. Kayyum atamalarını protesto eden şahsın terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteri esnasında bir esnafı bıçaklayarak yaralayan H.K. isimli şahıs HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alındı.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını protesto eden şahsın, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #Kadıköy
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