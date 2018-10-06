Antalya’da 203 dönümlük Narenciye bahçesi, Hamidiye Vakfı’na devredildi. 1934 yılından bu yana tarımsal araştırmalar yapan BATEM’in kullanımındaki alanın, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 24 Haziran seçimlerine iki hafta kala devir işlemi yapıldı. Kamuoyunda Nur Cemaatine yakınlığıyla bilinen Vakfa yapılan bu tahsis, Antalyalıların tepkisini çekti.

Antalya’da kentin göbeğindeki 84 yıllık tarımsal üretim merkezinin, 24 Haziran seçimlerine ramak kala sessiz sedasız Hamidiye Vakfına devredildiği ortaya çıktı.Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kullanımındaki hazineye ait 203 dönümlük tarım arazisinin devri, kentte tepkiyle karşılandı.BATEM arazisi, kent merkezinde betonlaşmadan korunmuş ender yeşil alanlardan biri. Tescilli çok sayıda meyve çeşidine, damızlık narenciye, pikan cevizi ve avakado parsellerine ev sahipliği yapıyor. Bölge üreticisinin de ihtiyacını karşılayan arazinin devri kaygılara neden oldu.Arazinin devrinin yapıldığı Hamidiye Vakfı da tartışmaların odağında. Nedeni ise;Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Songül Başkaya, yetkililere seslendi.Antalyalılar, cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana tarımsal araştırmalar için kullanılan bu arazinin yeniden BATEM’e tahsis edilmesini istiyor.