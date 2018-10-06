Antalya’da kentin göbeğindeki 84 yıllık tarımsal üretim merkezinin, 24 Haziran seçimlerine ramak kala sessiz sedasız Hamidiye Vakfına devredildiği ortaya çıktı.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kullanımındaki hazineye ait 203 dönümlük tarım arazisinin devri, kentte tepkiyle karşılandı.
BATEM arazisi, kent merkezinde betonlaşmadan korunmuş ender yeşil alanlardan biri. Tescilli çok sayıda meyve çeşidine, damızlık narenciye, pikan cevizi ve avakado parsellerine ev sahipliği yapıyor. Bölge üreticisinin de ihtiyacını karşılayan arazinin devri kaygılara neden oldu.
Arazinin devrinin yapıldığı Hamidiye Vakfı da tartışmaların odağında. Nedeni ise;
Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Songül Başkaya, yetkililere seslendi.
Antalyalılar, cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana tarımsal araştırmalar için kullanılan bu arazinin yeniden BATEM’e tahsis edilmesini istiyor.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Erol turgut - 1 hafta önce
Ses getirmesi için Antalya yandaş olmayan medya birleşerek ülke gündeminde tutmak zorunda