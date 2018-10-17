Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme tarihi belli oldu.

Futbolcu Arda Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.

Mahkeme, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'in müşteki, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in ise ''müşteki-şüpheli'' sıfatıyla yer aldığı iddianameyi kabul etti.



İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da yapılmasını kararlaştıran mahkeme, taraflara duruşma tarihini bildiren tebliğ gönderilmesine hükmetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.