İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Emirgan'daki bir eğlence mekanında Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin müşteki, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise ''müşteki-şüpheli'' sıfatıyla yer aldı.



İddianamede, müşteki şüpheli Berkay’ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay’ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu anlatıldı.



Müşteki Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü, müştekinin Arda’ya dönerek selamlaştığı belirtilen iddianamede, bu sırada Arda’nın müştekiye yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği öne sürüldü.



İddianamede, Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay’ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği aktarıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay’a kafa attığı belirtilen iddianamede, akabinde aralarında arbede yaşandığı, olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay’ın Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.



Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü, saat 06.20 sıralarında Turan'ın Berkay’ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği anlatılan iddianamede, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odaya geçtikleri ifade edildi.



İddianamede, odaya geçtikten sonra Arda'nın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay’a uzattığı ve "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Berkay’ın da Arda’nın elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı bildirildi.



İkili arasında yaşanan diyalogun ardından Turan'ın silahı alarak yere doğru bir el ateş ettiği ileri sürülen iddianamede, silah sesi üzerine Arda ve Berkay’ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay’ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda’nın hastaneden ayrılarak evine gittiği belirtildi.



İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora yer verilen iddianamede, Berkay'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde, kırığın hayat fonksiyonlarına orta derecede etkili olacak şekilde yaralandığı kaydedildi.



Müşteki şüpheli Arda Turan'ın olay sırasında kullandığı tabancanın kriminal incelemesi sonucunda düzenlenen rapora değinilen iddianamede, söz konusu silahın 6136 sayılı yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak olan silahlardan olduğu ve olay yeri olan hastanede ele geçirilen mermi çekirdeğinin tabancadan atıldığı aktarılarak tabancanın müsaderesine karar verilmesi istendi.



Ceza istemleri



İddianamede, müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



Müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Arda Turan'ı "silahla tehdit" soruşturmasında takipsizlik



Savcılık, müşteki Arda Turan'a yönelik olarak şüpheliler Berkay Şahin, Onur Ürkmez ve Hüseyin Aydeniz hakkında ''silahla tehdit'' suçundan açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verdi.



Takipsizlik kararında, olay yerinde Berkay Şahin'in korumalarına ''silahımı getirin'' dediği iddiası üzerine soruşturmanın açıldığı ancak kamera görüntüleri ve diğer tanık beyanları dikkate alındığında Berkay Şahin'in böyle bir söz sarf ettiği hususunda yeterli kanaat oluşmadığı, böyle bir söz sarf etmiş olsa dahi ''tehdit suçundan aranan karşılılık ve iletilme kastının somut olayda tespit edilemediği" belirtildi.