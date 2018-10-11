İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Emirgan'daki bir eğlence mekanında Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga, adli boyuta taşındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Futbolcu Arda Turan ile Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga eden şarkıcı Berkay'ın burnunun kırıldığı iddia edilmişti.