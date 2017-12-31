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Ardahan'da 1 ilçe ve 3 köyde kuduz karantinası

Ardahan’ın Hanak ilçesi ve ilçeye bağlı 3 köy, kuduz tehlikesi nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı. Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek, köpeklere ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünün girişine, 'Burada kuduz hastalığı var' yazılı tabela asıldı.

Ardahan'da 1 ilçe ve 3 köyde kuduz karantinası

Ardahan’ın Hanak ilçesi ve ilçeye bağlı 3 köy, kuduz tehlikesi nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı. Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek, köpeklere ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünün girişine, 'Burada kuduz hastalığı var' yazılı tabela asıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz tespit edildiğini ve köyün 6 ay süreyle karantinaya alındığını söyledi. Karantinaya alınan ilçe ile köylere hayvan giriş- çıkışı yaptırılmasının yasak olduğunu belirten Şişman, "Tedbir amaçlı Hanak ilçe merkezi ile birlikte Börk ve Binbaşak köyleri de karantinaya alındı. Yani buralar, riskli bölge durumda. Söz konusu noktalarda 300'e yakın kedi ve köpek aşılandı. Aşı çalışmaları devam ediyor. Virüsün yaban hayvanlardan özellikle tilkilerden bulaştığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ardahan #Hanak #Turgay Şişman #kuduz
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