Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof ilçesindeki ilk ve orta öğretimdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Söz konusu ilçede çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığını kaydetti.
Çerkezoğlu, Posof'ta yarın eğitim öğretime yeniden başlanacağını sözlerine ekledi.
Ardahan'ın Posof ilçesinden yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
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