banner965
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon

Ardahan'da bugün okullar tatil edildi

Ardahan'ın Posof ilçesinden yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'da bugün okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof ilçesindeki ilk ve orta öğretimdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Söz konusu ilçede çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığını kaydetti.

Çerkezoğlu, Posof'ta yarın eğitim öğretime yeniden başlanacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ardahan #kar #okullar tatil
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Al Jazeera'nın Taiz ofisi kapatıldı! Konuya ilişkin açıklama yapıldı
Sonraki Haber
Son dakika: 7,6 büyüklüğünde deprem: 9 ülke birden sallandı! Tsunami uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.