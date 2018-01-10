11 OCAK 2018 PERŞEMBE (YARIN) ARDAHAN POSOF'TA OKULLAR TATİL Mİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün Ardahan'da hava sıcaklığı en yüksek durumda bile eksi derecesinde.
Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte bugün okullar için tatil kararı alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan Posof'ta okullar bugün tatil edildi.
Peki, Ardahan'da ve Posof ilçesinde 1 Ocak 2018 Perşembe günü yani yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'da yarın hava sıcaklık en düşük eksi 15 derece en yüksek ise sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.
'Ardahan'da ve Posof ilçesinde 1 Ocak 2018 Perşembe günü yani yarın okullar tatil mi' sorusuna cevap olacak bir açıklama henüz yapılmadı.
Açıklama gelir gelmez haberimize ekleyeceğiz.
ulusal.com.tr
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Posof ilçesinde okullar bugün tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'da bugün en düşük hava sıcaklığı eksi 10, en yüksek ise eksi 2 derece. Peki kar yağışının devam ettiği Ardahan'da ve Posof ilçesinde 1 Ocak 2018 Perşembe günü yani yarın okullar tatil mi
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