Ardahan'da kar esareti: 53 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Ardahan’da kış şartları yüzünü sert bir şekilde gösterirken, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın tamamen durmasına neden oldu. Son açıklamalara göre, kar ve sürgün nedeniyle il genelinde toplam 53 köy yolunun merkezle bağlantısı kesilmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, gece saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artırdığını ve ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Kapalı yolları açmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Emin, önceliklerinin diyaliz hastaları veya doğum gibi acil sağlık durumları ile hayati önem taşıyan olaylara müdahale etmek olduğunu ifade etti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan resmi açıklamada, don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Tatil kararıyla eş zamanlı olarak kamu kurumlarında çalışan dezavantajlı gruplar da unutulmadı; engelli ve hamile personelin yanı sıra, çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın çalışanlara da kurum işleyişinde zaruri bir engel bulunmadığı sürece bir günlük idari izin verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ise öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine ilettiği yoğun mesajlara kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Vali Çiçekli şu ifadeleri kullandı:



"Tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı bugün tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak, verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum"