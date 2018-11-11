Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman 31 Mart Yerel Seçimleri için bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında etkin olması gerektiğini vurgulayan Arıtman, kadınları aday adayı olmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka şubesinin üyeleri ve dostlarının katılımıyla kahvaltılı toplantı düzenledi.



Toplantıda konuşan Canan Arıtman 31 Mart’da yapılacak yerel seçimlere dikkat çekti.



Arıtman, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında aktif olması için kampanya başlattıklarını dile getirdi.



Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Büyükşehir Aday Adayı olan Canan Arıtman, siyasi partilere baskı unsuru olacaklarını ve kadınları aday adayı olmaya teşvik edeceklerini söyledi.



Toplantı kurtuluş savaşını anlatan gösterimle son buldu.





HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

ulusal.com.tr