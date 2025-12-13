Arkadaşı itiraf etti: Sanatçı Güllü’nün kızı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı
Yalova'da "Güllü" sahne adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Şarkıcı Gül Tut'un ölümü, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinin penceresinden düşmesi sonucu gerçekleşmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "kasten öldürme" ithamıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada olduğu belirlenen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sona erdi.
KIZI TUTUKLANDI, ARKADAŞINA EV HAPSİ KARARI
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki ikametgahına nakledilen Ulu, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan diğer isimler olan Arif Ulu ile kimliği belirtilmeyen 2 kişi ise savcılık ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
GÜLTER'E ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ GÖSTERİLDİ
Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Tuğyan Ülkem Gülter, hastane önünde bekleyen bir grubun tepkisiyle karşılaşınca, güvenlik nedeniyle doğrudan adliyeye götürüldü. Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık da, Tuğyan Ülkem Gülter aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini sürdürdü.
“İTİLDİĞİNİ GÖRDÜM”
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Sultan Nur Ulu, polise verdiği beyanında Tuğyan Gülter’in annesini öldürdüğünü itiraf etti.
Ulu ifadesinde, “Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti” sözlerini kullandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Gül Tut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.
Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları iddiası üzerine İstanbul’da gözaltına alınıp Yalova’ya getirildikleri belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişi daha gözaltına alınmıştı.