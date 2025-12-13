Arkadaşı itiraf etti: Sanatçı Güllü’nün kızı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "kasten öldürme" ithamıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada olduğu belirlenen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sona erdi.