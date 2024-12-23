Arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

Tokat'ta alkol alırken küfürleşme yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sude İnak Sude İnak
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesi Çevikler Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yerde yatan Ozan Karaca'nın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Olayla ilgili gencin arkadaşı Duran A. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.
İddiaya göre Karaca ile alkol içen arkadaşı Duran A. arasında tartışma çıktığı, Karaca'nın küfür etmesi nedeniyle Duran A.'nın belindeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Duran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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