Arkadaşını bu hale getiren çocuk ‘Baba tahliye’ dedi, yeniden tutuklandı

Konya’da okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ’ı taşla ağır yaralayan 13 yaşındaki T.F., tahliyesinden yalnızca günler sonra yeniden tutuklandı. Savcılık, yeni deliller doğrultusunda tutuklama talebinde bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Arkadaşını bu hale getiren çocuk ‘Baba tahliye’ dedi, yeniden tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Konya’da okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ’ı başına taşla vurarak ağır yaralayan 13 yaşındaki T.F. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan ve 6 gün sonra serbest bırakılan çocuk, savcılığın itirazı üzerine bu kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Arkadaşını bu hale getiren çocuk ‘Baba tahliye’ dedi, yeniden tutuklandı - Resim : 1

Olay, 8 Aralık’ta Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağ’ın okul takımının antrenmanına gitmesiyle başladı. Antrenman sonrası evine doğru yürüyen Güldağ, takım arkadaşı T.F. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili arasında başlayan şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Bu sırada T.F.’nin, önce Güldağ’ın ayağına, ardından başına taş attığı öne sürüldü. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Hasan Berat Güldağ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Güldağ’ın kırılan kafatası, titanyum parçalarla tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Arkadaşını bu hale getiren çocuk ‘Baba tahliye’ dedi, yeniden tutuklandı - Resim : 2

BABA TAHLİYE DİYEREK PAYLAŞIM YAPTI

Saldırının ardından gözaltına alınan T.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ancak 6 gün sonra tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından T.F.’nin sosyal medya hesabından “Baba tahliye” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Yeni delillerin dosyaya girmesiyle birlikte yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenerbahçe’den Sadettin Saran açıklaması geldiFenerbahçe’den Sadettin Saran açıklaması geldiSpor
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyetiyle İstanbul’da görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyetiyle İstanbul’da görüştüDış Politika
Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneliyi görecekAltın uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneliyi görecekEkonomi
Akran Zorbalığı
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
“Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz
Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
Yeni yılda yeni düzenlemeler geliyor
Ankara ve Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir!
Kontenjanlarda yeni düzenlemeler yapılacak
''İhtiyaç olursa SDG'ye gerekeni yaparız''
6 ilde eş zamanlı operasyon, 46 tutuklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor
32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı 32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı
Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları
Gün boyu elektrikler olmayacak Gün boyu elektrikler olmayacak
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!