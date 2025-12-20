Arkadaşını bu hale getiren çocuk ‘Baba tahliye’ dedi, yeniden tutuklandı

Konya’da okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ’ı başına taşla vurarak ağır yaralayan 13 yaşındaki T.F. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan ve 6 gün sonra serbest bırakılan çocuk, savcılığın itirazı üzerine bu kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Olay, 8 Aralık’ta Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağ’ın okul takımının antrenmanına gitmesiyle başladı. Antrenman sonrası evine doğru yürüyen Güldağ, takım arkadaşı T.F. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili arasında başlayan şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Bu sırada T.F.’nin, önce Güldağ’ın ayağına, ardından başına taş attığı öne sürüldü. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Hasan Berat Güldağ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Güldağ’ın kırılan kafatası, titanyum parçalarla tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

BABA TAHLİYE DİYEREK PAYLAŞIM YAPTI

Saldırının ardından gözaltına alınan T.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ancak 6 gün sonra tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından T.F.’nin sosyal medya hesabından “Baba tahliye” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Yeni delillerin dosyaya girmesiyle birlikte yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.