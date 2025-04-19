Arkadaşını katleden oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı

Olay, Fatih’te bir evde meydana geldi. Oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Akdağ, Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek Sevil Akdağ’ın izini sürdü ve şüpheliyi Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Olay sonrası kaçtığı anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akdağ’ın panikle sokakta yürüdüğü ve ara sokaklara yöneldiği görüldü.

Emniyetteki ilk ifadesinde, gece boyunca Elif Kırav’la dışarıda ve evde birlikte alkol aldıklarını söyleyen Akdağ, sabaha karşı aralarında tartışma çıktığını, Kırav’ın kendisine vurduğunu ve yaşanan boğuşma sırasında yere düştüklerini anlattı. Akdağ, Elif’in hareketsiz kaldığını görünce korkuya kapıldığını ve olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Aşırı alkollü olduğu için olayın detaylarını net hatırlamadığını da ifade etti.