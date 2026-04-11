Arkadaşları arasında 'Dexter' diye anılıyormuş! Fatma Nur öğretmenin 17 yaşındaki katili için istenen ceza belli oldu

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği, bir öğretmen ve altı öğrencinin de yaralandığı saldırıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Olayın faili olan 17 yaşındaki Furkan Samet Balım hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık hakkında toplamda 126 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet ve yaralama eylemleri, saat 11.00 sıralarında okul binası içerisinde meydana geldi. İddianamede ve emniyet tutanaklarında yer alan bilgilere göre 17 yaşındaki Furkan Samet Balım; 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i, 52 yaşındaki öğretmen Z.A.'yı ve 15 yaşındaki arkadaşı S.K.'yi bıçakla yaraladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Nur Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı öğretmen Z.A. ve öğrenci S.K.'nin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEDEFLERİNİ DERS PROGRAMINDAN BELİRLEMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında, olayın planlanış şekline dair önemli veriler de gün yüzüne çıktı. Tespitlere göre, sanık Balım olay günü saat 11.00 sularında lisenin bahçe kapısından içeri girdi ve doğrudan binanın birinci katına yöneldi. Burada bulunan nöbetçi öğrenci bankosuna giden sanığın, öğretmenlerin ders programlarını detaylı bir şekilde inceleyerek kimin hangi sınıfta olduğunu belirlediği saptandı. Dosyada yer alan kayıtlara göre sanık, bu inceleme sonucunda Fatma Nur Çelik’in 206, Zeynep Aybars’ın ise 307 numaralı sınıfta aynı saat diliminde derste olduğu bilgisine ulaştı.

Dosya bulgularına göre, katlar arasında bir süre gidip gelen ve okul tuvaletinde bekleyen sanık, ardından yeniden ders programlarını kontrol etti. Furkan Samet Balım savunmasında, okula rehber öğretmenle görüşmek amacıyla geldiğini iddia etti. Ancak savcılık makamı, sanığın okul içindeki hareketlerinin ve ders programı incelemesinin bu beyanla örtüşmediğini vurguladı.

İddianamede, sanığın eylemlerinin rehber öğretmenle görüşme amacı taşımadığı; aksine, okul içerisindeki kişilerin konumlarını tespit ederek hedef belirlemeye yönelik olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İddianameye giren tanık beyanlarına ve soruşturma dosyasına göre, 17 yaşındaki sanık Furkan Samet Balım olay günü bir süre okul koridorunda bekledi. Daha sonra Fatma Nur Çelik’in ders işlediği 206 numaralı sınıfa giren sanık, herhangi bir tartışma yaşanmaksızın doğrudan öğretmene yöneldi. Sanığın, öğretmenin sırtına art arda 4-5 kez bıçakla saldırdığı ve ardından sınıftan kaçarak uzaklaştığı aktarıldı.

Hazırlanan olay yeri inceleme raporunda ise sınıf ve koridorda yoğun kan izlerine rastlandı. Raporda, ağır yaralanan öğretmenin saldırıdan sonra bir süre yürümeye çalıştığı; özellikle sırt ve sol kürek kemiği bölgesinden yoğun şekilde kan kaybettiği tespiti yer aldı.

SAĞLIK RAPORU: DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME KABİLİYETİ TAM

Soruşturma sürecinde sanığın cezai ehliyetinin tespiti amacıyla alınan Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporu da dosyaya eklendi. Raporda, sanık Balım’ın "ses duyma" ve "siluet görme" şeklindeki şikayetlerinin psikotik düzeye ulaşmadığı belirtildi. Şüphelinin gerçeği değerlendirme ve davranışlarını yönlendirme kabiliyetinin korunduğu, olay tarihinde fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyetinin tam olduğu ifade edildi.

Kurul raporunda, eylemin ani gelişmediğine dikkat çekildi. Saldırının hazırlık, gizleme ve hedefe yönelme unsurlarını barındıran planlı bir davranış örüntüsü sergilediği vurgulandı. Yapılan incelemelerde sanığın öğretmenlere yönelik husumet geliştirdiği, çevresine "bunları öldürmek lazım" ifadelerini kullandığı ve arkadaş çevresinde seri katil karakteri "Dexter" benzetmesiyle anıldığı saptandı.

Sanığın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, olaydan kısa bir süre önce şiddet temalı oyun ve video içeriklerine yöneldiği belirlendi. İddianamede eylemin planlı yapısı şu şekilde detaylandırıldı: Sanık olay günü okula bıçakla giderek katlar arasında dolaştı, nöbetçi öğrenci masasındaki ders programlarını inceleyip öğretmenlerin bulundukları sınıfları tespit etti ve ardından doğrudan önceden belirlediği hedeflerine yöneldi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN 126 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, öğretmen Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi de yaralayan sanık hakkında yürüttüğü soruşturma neticesinde ağır ceza talebinde bulundu. İddianamede sanığın; "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek ve yargılama sürecinin başlatılması amacıyla Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.