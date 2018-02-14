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Arnavutköy'de yol kenarında iki cesedin bulunması! Kadının hamile olduğu tespit edildi

Ağızları koli bandıyla kapatılmış halde cesetleri bulunan iki kişiden kadının Suriye uyruklu N.K. olduğu belirlendi

Arnavutköy'de yol kenarında iki cesedin bulunması! Kadının hamile olduğu tespit edildi

İstanbul Arnavutköy'de yol kenarında cesetleri bulunan iki kişiden kadının kimliği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan cesetlere ilişkin yapılan çalışma sonucu kadının kimlik bilgisine ulaşıldı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K'ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay
Delikkaya tren yolu mevkisinde dün akşam saatlerinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #cinayet büro amirliği #ceset #Asayiş Şube Müdürlüğü #arnavutköy
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