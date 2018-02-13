Ağızları koli bandıyla kapatılmış halde bulunan bir kadın ve bir erkeğe ait iki ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın ve bir erkeğe ait ceset bulundu.



Alınan bilgiye göre, Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset daha buldu.

Yapılan incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin 40 yaşlarında bir erkek ve 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi.



İncelemenin ardından iki ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Vücutlarında darp izi olduğu belirlenen cesetlerin ağızlarının koli bandıyla kapatılmış olması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.