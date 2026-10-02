Arnavutköy'de Mustafa Karahasanoğlu Camii ibadete açıldı

Karahasanoğlu ailesi tarafından İstanbul Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaptırılan Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur'an Kursu, cuma namazının ardından düzenlenen törenle ibadete açıldı. Külliye, Akit Medya Grubu'nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun adını taşıyor.

Açılış programı saat 12.00'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu katıldı. Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, Eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal ve gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da programdaki isimler arasındaydı.

Akit Medya yöneticileri ve çalışanları, Mustafa Karahasanoğlu'nun yakın dostları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da açılışta yer aldı.

SELÇUKLU MİMARİSİYLE 2 BİN 950 METREKARELİK KÜLLİYE

Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen cami, 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip. Külliye toplam 2 bin 950 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Yapıda, sabah ve öğleden sonra eğitim veren, 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik bir Kur'an kursu ile gençlerin eğitimi ve gelişimi için tasarlanan bir gençlik merkezi bulunuyor.

Ana ibadet alanının yanı sıra şadırvan, mahfil ve gerekli müştemilatın da yer aldığı külliyenin, mahalle sakinleri ile çevrede çalışanlar için önemli bir ibadet mekânı olması bekleniyor. Külliyenin bölgedeki vatandaşların manevi hayatına katkı sunacağı, birlik ve beraberliği güçlendireceği belirtiliyor.

MÜFTÜDEN AİLEYE TABLO HEDİYESİ

Açılışın ardından Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal, günün anlamına ve önemine binaen Karahasanoğlu ailesi adına Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu'na tablo hediye etti.