Arnavutköy'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı! Eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince dehşet saçtı

Davut Gökkaya, yanında getirdiği silahla ilk olarak eski eşi Türkan Gökkaya'yı hedef aldı. Kadını vurduktan hemen sonra namluyu 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'ya çeviren şahıs, onu da aynı silahla vurdu. Evin içinde bulunan diğer oğlunu da fark eden ve onu da öldürmek isteyen saldırgan, çocuğun hızla kanepenin arkasına saklanması sayesinde amacına ulaşamadı. Ailesini hedef alan katliam girişiminin ardından Davut Gökkaya, elindeki pompalı tüfeği kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.