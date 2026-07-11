Arnavutköy'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı! Eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince dehşet saçtı
İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince dehşet saçtı.
Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Bir yıl önce Türkan Gökkaya'dan boşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşinin başka biriyle evlendiği bilgisini aldı. Eline aldığı pompalı tüfekle hedefine eski eşinin yaşadığı evi koyan saldırgan, kapıdan içeri girer girmez tetiğe bastı.
Davut Gökkaya, yanında getirdiği silahla ilk olarak eski eşi Türkan Gökkaya'yı hedef aldı. Kadını vurduktan hemen sonra namluyu 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'ya çeviren şahıs, onu da aynı silahla vurdu. Evin içinde bulunan diğer oğlunu da fark eden ve onu da öldürmek isteyen saldırgan, çocuğun hızla kanepenin arkasına saklanması sayesinde amacına ulaşamadı. Ailesini hedef alan katliam girişiminin ardından Davut Gökkaya, elindeki pompalı tüfeği kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.
Evden peş peşe yükselen silah sesleri çevredeki vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese hızla çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk tıbbi incelemede Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve saldırgan Davut Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay mahallinde delil toplama ve inceleme çalışmaları yürüttü. Ekiplerin evdeki çalışmalarını tamamlamasının ardından üç cansız beden, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin geçmişte hep birlikte çektirdikleri fotoğraflar geride kaldı.
Gökkaya ailesinin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.