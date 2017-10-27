Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar." dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, makamında ziyaret ettiği Vali Rahmi Doğan ile bir süre görüştü.



Daha sonra beraberindekilerle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'na geçen Arslan, burada düzenlenen 3. Uluslararası Ebul Hasan Harakeni Sempozyumu'na katıldı.



Bakan Arslan, programda yaptığı konuşmada, öğrenmenin bu kadar kolay olduğu zamanda ilmin kıymetinin bilinmediğine işaret etti.



Arslan, halka hizmeti, hakka hizmet bilerek hareket ettiklerini vurgulayarak, gecelerini gündüzlerine katarak, canla başla millet için çalıştıklarını anlattı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünü düstur edindiklerini kaydeden Bakan Arslan, şu görüşlerini paylaştı:



"Çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin temel şartı milli iradeye sahip çıkmaktır. Ayrıca binlerce yıldır medeniyetimize ve geleneklerimize bağlı kalarak kültürümüzü sahiplenerek ve köklerimizi daha da derinlere salarak yerli, milli kalmaktır. Tarihimizin, medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk, dünden daha büyük. Hem Türkiye'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda çok zor süreçler yaşanıyor. Gazze, Suriye, Irak, Afganistan, Somali, Türkistan, Arakan ve Myanmar'da Müslümanların gözyaşları dökülüyor, mazlumların kanı akıyor. Müslüman olsun olmasın, tüm mağdurların haklarını cesaretle savunan bir Türkiye var, iyi ki var. Tüm dünya milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye'nin ve mazlumların geleceği için cesaretle mücadele eden Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın sesini duyuyor, duymaya devam edecek. "



"Operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kirli odakların hedefi haline geldiğini belirten Arslan, Recep Tayip Erdoğan'ın şahsında ülkeye, millete, değerlerine, birliğine ve milli iradesine saldırı yapıldığının bilindiğini ifade etti.



Arslan, "Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yapılan haberlerle çarpıtmalarla, sistemli saldırmalarla seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Özellikle dini mübini İslam'ı o kötü emellerine alet etmek adına terör örgütleri yaratıyorlar, onun üzerinden bu coğrafyayı karıştırıyorlar. Yedi düvelin bir araya getirdiği terör örgütleri alçakça, kahpece saldırılarla polisimizi, askerimizi korucumuzu çoluğumuzu çocuğumuzu demeden sivil vatandaşlarımıza saldırıyor. Ne yazık ki kan akıtıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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