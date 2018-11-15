Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Yemen'de, Amerika ve Suudi Arabistan destekli çatışmalarda hayatını kaybeden sivillere dikkat çekmek için basın toplantısı düzenlendi. ADD öncülüğünde yapılan açıklamada Yemen'de yaşanan katiamlara sessiz kalınmasına tepki gösterildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinden Yemen'de yaşananlara karşı tepki sesleri yükseldi.



ADD Karaağaç şubesi, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Amerika ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen saldırılarda sivillerin hedef alındığına işaret edildi.



Toplantıda koalisyon güçlerinin saldırı ile harabeye dönen, salgın hastalıkların baş gösterdiği Yemen'e karşı uluslararası kamuoyundaki sessizliğe de tepki gösterildi. Arsuzlu vatandaşlar, Ulusal Kanal aracılığı ile dünyaya "Çocuklar ölmesin" diye seslendi.



ulusal.com.tr