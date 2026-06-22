Artık onu yapmak için komşularınızdan izin almanız gerekecek... Yargıtay'dan emsal karar

Türkiye’de milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, özellikle apartman hayatında sıklıkla karşılaşılan ve adeta geleneksel bir alışkanlık haline gelen kapalı balkon uygulamalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Alınan bu kararla birlikte, mimari projeye aykırı olarak ve apartmandaki diğer komşuların rızası alınmadan cam, PVC ya da ahşap malzemelerle kapatılan tüm balkonlar hukuken 'kaçak yapı' statüsüne alındı. Artık tek bir komşunun şikayeti, yıllardır kullandığınız balkonun yıkılmasına ve ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

BALKONLAR KİŞİSEL ALAN DEĞİL, ORTAK MÜLK SAYILIYOR

Birçok mülk sahibi, satın aldığı dairenin balkonunu tamamen kendisine ait ve dilediği gibi tasarruf edebileceği bir alan olarak görüyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay’ın son içtihatları bu genel kanıyı tamamen ortadan kaldırıyor.

Hukuki düzenlemelere göre balkonlar, teraslar ve dış cepheler, binanın mimari bütünlüğünü oluşturan ve tüm kat maliklerinin ortak kullanımında sayılan alanlar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla dış cephenin görüntüsünü ya da yapısını değiştirecek her türlü müdahale, doğrudan tüm apartmanı ilgilendiren hukuki bir süreç doğuruyor.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, bu kararla birlikte 'Kendi evim, balkon benim, istediğimi yaparım' döneminin resmen bittiğini vurguluyor.

BALKON KAPATMAK İÇİN 5'TE 4 ÇOĞUNLUK ŞARTI VAR

Peki, mevcut balkonunu cam balkon haline getirmek isteyenler ya da evini bu şekilde korumak isteyenler ne yapmalı? Mevzuata göre bu işlemin yasal olarak kabul görmesi için şu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor:

Apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün (5/4) yazılı onayının alınması zorunlu tutuluyor.

Eğer bu resmi onay alınmadıysa, apartman içinden sadece tek bir kişinin belediyeye ya da mahkemeye şikayette bulunması süreç için yeterli oluyor. Açılan davalarda mahkemeler doğrudan yapının eski haline getirilmesine, yani balkonun yıkılarak orijinal projesine döndürülmesine hükmediyor.

Bu durumda tüm söküm masrafları balkon sahibine yüklendiği gibi, idari para cezaları da uygulanıyor.

EV ALIRKEN VE YENİLERKEN BU DETAYA MUTLAKA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, yeni bir ev satın almayı düşünen vatandaşları ve mevcut mülk sahiplerini gelecekte büyük mağduriyetler yaşamamaları adına özellikle uyarıyor. Yeni bir daire bakarken, balkonun kapalı halinin belediyedeki onaylı resmi mimari projede yer alıp almadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Eğer mevcut oturduğunuz binada balkona bir müdahalede bulunacaksanız, ilk iş olarak apartman yönetim planını incelemeli, komşulardan gerekli imzaları toplamalı ve bu kararı mutlaka karar defterine resmi olarak işletmelisiniz. Yargıtay’ın bu sert ve net kararının ardından, önümüzdeki günlerde belediye denetimlerinin sıkılaşması ve komşuluk ilişkilerinden doğan tazminat ile yıkım davalarının ciddi oranda artması bekleniyor.