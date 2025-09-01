Artık reklamsız Instagram mümkün: Aylık abonelik ücreti belli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, reklam yoğunluğuna çözüm bulmak için “reklamsız abonelik” modelini hazırlıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, uzun süredir kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan reklam yoğunluğuna çözüm getiriyor. Aylık 2 milyar, günlük ise 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan platform, artık “reklamsız abonelik” modelini devreye almaya hazırlanıyor.

İKİ SEÇENEK SUNULACAK

Yeni sistemle birlikte Instagram kullanıcıları iki farklı kullanım modeli arasında tercih yapabilecek:

Reklamsız abonelik: Bu paketle birlikte kullanıcılar aylık 7,99 euro ödeyerek reklamların tamamen kaldırıldığı bir deneyim yaşayacak. Ayrıca bu paket kapsamında reklam amaçlı veri işlenmesi de durdurulacak.

Ücretsiz kullanım: Mevcut modelde olduğu gibi, kullanıcılar reklamlı içeriklere maruz kalmaya devam edecek ve kişiselleştirilmiş paylaşımlarla platformu kullanmayı sürdürecek.

TÜRKİYE’DE FİYAT BELLİ OLDU

Avrupa’da 7,99 euro olarak açıklanan reklamsız abonelik ücretinin, Türkiye’de güncel kur üzerinden yaklaşık 384 TL olacağı açıklandı.

