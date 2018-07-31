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Artışın nedeni yüksek döviz kuru

Döviz kurundaki artış inşaat malzemlerini vurdu. 1 yıl içinde inşaat malzemelerine yüzde 30' a varan zamlar yapılınca konut fiyatları da yükseldi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Salihvatandaş, "Malzemeler yurtdışından ithal edildiği için dövizdeki artış inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. "dedi.

Artışın nedeni yüksek döviz kuru

Dövizdeki dalgalanmalar inşaat sektörünü de etkiledi.

1 yıl içinde inşaat malzemlerinde yüzde 30 ile yüzde 50 arası bir artış yaşandı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Salihvatandaş, "sektör dövizdeki artışlardan dolayı ihracata dayalı çalışmaya başladı" dedi.

Salihvatandaş, inşaat malzemlerindeki artışın bir nedenini de faiz oranlarına bağladı.

Kubilay Salihvatandaş, artışın konut fiyatlarını da doğrudan etkilediğini vurguladı.

Salihvatandaş,"zamlar döviz kuru sabitleninceye kadar devam eder" dedi.

ulusal.com.tr
HABER: DİLEK DOĞAN - HABER: BÜLENT ÜNAL

Etiketler; #Döviz #kur #dolar
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