Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Soğanda gizli tehlike
Soğanda gizli tehlike
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Emrah Serbes'e bir dava daha
Emrah Serbes'e bir dava daha

Asansör fetvası sonrası Nureddin Yıldız'dan bir skandal daha

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nureddin Yıldız, "Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi

Asansör fetvası sonrası Nureddin Yıldız'dan bir skandal daha

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, skandal '6 yaşında çocukla evlenilebilir' ve 'Asansörde halvet olabilir' fetvalarından sonra bu sefer de yataklarla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Yıldız, yatakta geçirilen her boş dakikanın 'şehvete doğru kaymış bir dakika' olduğunu söyledi ve yatağın şekliyle ilgili bazı ifadeler kullandı.

Yıldız şunları söyledi:

"Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir.

Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #nureddin yıldız #asansör #yatak #cinsel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.