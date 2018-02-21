Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nureddin Yıldız, "Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, skandal '6 yaşında çocukla evlenilebilir' ve 'Asansörde halvet olabilir' fetvalarından sonra bu sefer de yataklarla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.



Yıldız, yatakta geçirilen her boş dakikanın 'şehvete doğru kaymış bir dakika' olduğunu söyledi ve yatağın şekliyle ilgili bazı ifadeler kullandı.



Yıldız şunları söyledi:



"Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir.



Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır"



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