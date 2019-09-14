ASELSAN drone tehdidini durduracak

Dronelar tehdit olmayacak. İHA İmha Sistemi, hedefleri havada vuracak.

ASELSAN, askeri ve sivil kritik tesislerin mini İHA tehditlerine karşı korunması için çalışmalar yapıyordu. Küçük İHA’lar kolay ulaşılabilir ve ucuz olduğu için terör örgütleri tarafından sık kullanılıyor. Bu İHA’lar, keşif, gözetleme ve taarruz gibi işlevlere sahip.

İhtar İnsansız Hava Aracı Tespit, Tahrip ve Raporlama Sistemi, tehdidin teşhisini, takibini ve sınıflandırılmasını sağlıyordu. Son olarak sisteme 40 milimetre bombaatar entegre edildi. 40 milimetre İHA İmha Sistemi; İhtar anti-İHA Sistemi ve Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nden oluşuyor.

Sistem, ASELSAN-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğiyle geliştirildi. Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat kullanımıyla, küçük hava hedeflerinin vurulması hedeflendi. Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla sistemin deneme atışları yapıldı.

Atışta küçük İHA hedefleri, havada başarıyla vurularak imha edildi. İhtar’dan gelen hedef bilgisi ile atış kontrol alt birimleri; önce silahları hedefe otomatik yönlendiriyor. Akıllı mühimmat, havada patlama zamanına programlanıyor. Ardından şarapnel etkisi ile hedefi yok ediyor.

Beğenilen sistemin kullanımı için çalışmalar hızlandırılacak.

ulusal.com.tr