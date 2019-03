ASELSAN'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp itirafçı olan mühendis Alper G., örgüt abisinin eşinden başını açmasını istediğini, kendisine de 'ASELSAN'da çalışanlardan çoğu oruç tutmaz, cumalara gitmez, sen de göze batmamak için oruç tutma, cumalara gitme' talimatı verdiğini söyledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ASELSAN'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan sistem mühendisi Alper G., savcılıktaki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtip itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.



Sistem Mühendisliği Direktörlüğünde kıdemli uzman sistem mühendisi olarak görev yaptığını anlatan Alper G., ortaokulu FETÖ ile irtibatlı Melih Kolejinde tamamladığını, 2001'de Ankara Fen Lisesini kazandığını, lise son sınıfta üniversite sınavına hazırlık amacıyla Ankara Kızılay'da bulunan örgüte ait Maltepe Dershanesine gittiğini söyledi.



Türkiye 17'ncisi olarak Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını, eğitimi boyunca üniversitenin çeşitli yurtlarında kaldığını dile getiren Alper G, üniversite son sınıfta ocak-haziran 2009 döneminde ASELSAN'da aday mühendis olarak görev yaptığını belirtti.



Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesinde gömülü sistemler alanında yüksek lisans yaptığını kaydeden Alper G., 2011'de Türkiye ve ASELSAN'da daha önce aday mühendis olarak bulunduğu Elektronik Tasarım Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmaya başladığını ifade etti.



ESKİ TİP BİR TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLER



2015'te ASELSAN'da Sistem Mühendisliği Direktörlüğüne geçtiğini, gözaltına alınıncaya kadar kıdemli uzman sistem mühendisi unvanıyla bu birimde görev yaptığını anlatan Alper G., örgütle tanışmasına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Ankara Fen Lisesinde dersler ve sınavlar konusunda bana yardımcı olacağını söyleyen B.G. ile zaman zaman buluşup sosyal etkinlikler yapardık. Lise yıllarında bu şahsın yapıyla bağının olduğunu bilmiyordum. Üniversite birinci sınıfta isminin Metin olduğunu bildiğim, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nde okuyan bir kişi, B.G.'nin selamıyla gelip, Bilkent Üniversitesinde öğrenim gören arkadaşlarla zaman zaman toplandıklarını, çay içip sohbet ettiklerini söyleyerek beni toplantıya davet etti. Ayda bir yapılan sohbet toplantılarına katıldım.



Hatırladığım kadarıyla bu toplantılara benimle aynı bölümde okuyan, soyadını bilmediğim F.B. ile A.N. ve matematik bölümünde okuyan M.E. de katıldı. Üniversite hayatımız boyunca Metin ile Gökhan isimli şahıslar sohbet abiliğimizi yaptı. Toplantılarda Fetullah Gülen cemaatine mensup yazarların kitaplarından dini konular okundu, katılımcılara kitapta geçen konularla ilgili sohbet yapıldı."



Yurt dışına çıktığı dönemde örgütle irtibatını kestiğini, Türkiye'ye dönüp ASELSAN'da işe başlayınca gözaltına alındığında adının Ali İhsan D. olduğunu öğrendiği kişinin kendisiyle örgüt adına ilgilenmeye başladığını belirten Alper A., “Bu şahıs bana içinde şu an için numarasını hatırlamadığım GSM hattı bulunan, tuşlu diye tabir edilen eski tip bir telefon verdi. Bundan sonra bu hat üzerinden görüşeceğimizi söyledi. Bu durumu oldukça yadırgadım fakat toplantılara katılan herkesle bu şekilde görüştüğünü söylemesi üzerine ikna oldum” dedi.



EŞİNİN BAŞINI AÇMASINI İSTEMİŞLER



Alper G., 2012'ye kadar görüştüğü Ali İhsan D.'nin, eşine başını açması için baskı yaptığını, kendisine de "ASELSAN'da çalışanlardan çoğu oruç tutmaz, cumalara gitmez, sen de göze batmamak için oruç tutma, cumalara gitme" talimatı verdiğini söyledi.



Bu baskılar nedeniyle eşinin de talebi üzerine Ali İhsan D. ile görüşmeyi kestiğini anlatan Alper G., bir süre sonra ikametgahına gelerek kendini "Ali" olarak tanıtıp öğretmen olduğunu söyleyen kişi tarafından yeniden toplantılara çağrıldığını kaydetti.



2012 sonlarına doğru kendisini "Mete" olarak tanıtan kişinin, bir önceki sohbet abisinin selamıyla arayarak görüşme talep ettiğini dile getiren Alper G., bu kişiyle 2013'e kadar zaman zaman görüştüğünü, 17-25 Aralık sürecinde fikir ayrılığına düşerek görüşmeyi kestiğini savundu.



Alper G., örgütten koptuktan sonra hem kendi hem de kuruma ait mail adreslerine hakaret, tehdit ve iftira içerikli birtakım mailler gönderildiğini belirterek, "Bu maillerin örgütten kopmam nedeniyle örgüt tarafından çalıştığım kurumda beni yıpratmak için gönderildiğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili daha önce suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.



Adını verdiği kişileri fotoğraflarından teşhis eden ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Alper G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.