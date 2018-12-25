Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret, net 2 bin 20 Türk Lirası olarak belirlendi. İşçi tarafı rakamı ‘kabul edilebilir’ buldu. İşveren tarafı ise artış için ‘beklentilerimizin üzerinde’ açıklaması yaptı.

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2019 yılı asgari ücreti net 2 bin 20 Lira oldu.



İşçi, işveren ve bakanlık heyetlerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4’üncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yaptı.



Toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019’da geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.



Son toplantıya katılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay belirlenen rakamın kabul edilebilir olduğunu ifade etti.



Toplantıda söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç da rakamın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.



İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in tarihinde 4’üncü kez imzaladığı sözleşmede karar oy birliğiyle alındı.



Buna göre, asgari ücrete 417 lira yani yüzde 26,05’lik zam geldi ve brüt 2 bin 558 Lira, net 2 bin 20 lira oldu.



Komisyona bu yıl ilk defa Türk-İş heyetinde katılan asgari ücretli işçi Gülden Görmez ve Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 2019 yılı asgari ücretini Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Asgari ücrete yapılan zammın ardından Asgari Geçim İndirimi ücreti de bekar bir işçi için 191 Lira 85 Kuruş, evli beş çocuklu bir işçi için ise 326 Lira 15 Kuruş olarak belirlendi.





HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: TANSEV KARA

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