Asgari ücret beyaz yakalıları nasıl etkileyecek? Yan haklar dönemi başlıyor

1 Ocak 2025’te yapılacak yüzde 30’luk asgari ücret zammı, Türkiye’nin iş dünyasında önemli değişimlere yol açacak. Marketing Türkiye’nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte, şirketler artan iş gücü maliyetlerine adapte olmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajlarını korumak için maaş politikalarını gözden geçirecek. Ancak bu artışın, çalışanlar açısından alım gücünü ne kadar iyileştireceği henüz net değil.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücret, 2025 yılı itibarıyla net 22.104 TL olarak belirlendi. Brüt tutar ise 26.005 TL, işveren maliyeti ise 30.556 TL olarak açıklandı. Bu artış, özellikle düşük gelirli çalışanlar için bir iyileşme sağlasa da, enflasyon oranına kıyasla sınırlı kalacak ve hane halkı gelirlerinde büyük bir artış yaratmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncellemesi, asgari ücret artışının alım gücünü artırma konusunda beklenen etkileri zorlaştırıyor.

Artan iş gücü maliyetleri, özellikle KOBİ’ler için maliyet optimizasyonu ve operasyonel yeniden yapılanma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2024 yılı son çeyrek raporuna göre, KOBİ’lerin yüzde 63’ü bu maliyet artışına karşı operasyonel giderlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

GİRİŞ SEVİYESİ MAAŞLAR ARTIK ASGARİ ÜCRETE YAKIN: BEYAZ YAKALILAR NE OLACAK?

Asgari ücret artışı, beyaz yakalı çalışanlar üzerinde de etkili olacak. Özellikle giriş seviyesi beyaz yakalı maaşlarının asgari ücretle neredeyse aynı seviyeye gelmesi dikkat çekiyor. 2015 yılında asgari ücret ile yeni mezun bir beyaz yakalı maaşı arasında 2,5 kat fark bulunurken, bu fark artık neredeyse sıfırlandı.

PwC’nin “2024 Maaş Araştırması” raporu, giriş seviyesindeki maaş artışlarının yüksek, üst düzey pozisyonlardaki artışların ise daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Bu durum, şirketlerin ücret politikalarını yeniden yapılandırmalarını gerektirecek.

2025’te maaş artışlarının yanında yan haklar da şirketlerin çalışan memnuniyetini artırma stratejilerinde önemli bir rol oynayacak. Performansa dayalı ödül sistemleri, esnek çalışma saatleri ve çeşitli sosyal haklar gibi uygulamalar, çalışanların motivasyonunu artırmak ve yetenekleri elde tutmak için kritik hale gelecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Gilda&Partners kurucusu Jilda Bal, 2025 asgari ücret artışının iş dünyasında yaratacağı etkileri şu sözlerle değerlendirdi:

“2025 asgari ücret artışı, şirketlerin ücretlendirme politikalarını yeniden ele almasını ve çalışan memnuniyetini artırmak adına daha stratejik adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Rekabetin arttığı bu ortamda şeffaf ve yenilikçi politikalar, performansa dayalı ödül sistemleri ve artan yan haklar şirketlerin başarılarını sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynayacak. Ayrıca iş gücü maliyetlerini dengelemek için verimlilik artırıcı projelere yatırım yapılması gerekmektedir. Buda rutin işlerde otomasyonu ve dijitalleşme adımlarıyla maliyetleri optimize etmekten geçmektedir.”