Asgari ücret sonrası etiket oyunu: Bakanlık affetmedi

Asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükselmesinin ardından bazı işletmelerin fiyat etiketleriyle oynadığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı ekipleri sadece İstanbul’da 42 üründe ani ve gerekçesiz artış belirlediğini açıklarken, ilgili firmaya yönelik idari işlem başlatıldı.

Asgari ücrette yüzde 27 oranında zam yapılmasının ardından 2026 yılı için uygulanacak en düşük çalışma ücreti 28 bin 75 TL oldu. Zam daha çalışanların cebine girmeden çeşitli ürünlerin fiyat etiketlerinde oynama yapan işletmeler tespit edildi.

Çirkin hareket, Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekiplerin denetimleriyle ortaya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde il müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada denetimleri kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti ve sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kaplan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır.”

Kaplan açıklamasının devamında fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı:

“Vatandaşımızı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Dezenformatif içeriklerle eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız.”

