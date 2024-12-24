Asgari ücretle beraber o rakamlar da değişti: İşte o rakamlar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette yeni tutarı açıkladı. 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası, sigorta primi ödemeleri, Bağ-Kur ödemeleri gibi ücretlerde de değişiklik oldu. İşte kalem kalem yeni tutarlar...

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.

En düşük Bağ- Kur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.

BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.