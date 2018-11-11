'Oy verirsem namerdim'
Ahmet Toprak'ın paylaştığı o görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemi oldu. "çocuklarımın ihtiyacını bile karşılayamıyorum" diyen Toprak yaklaşan yerel seçimleri de hatırlatarak "bir tanenize oy verirsem namerdim" ifadelerini kullandı.
Milletvekili çocuklarının yurtdışında özel okullarda okuğunu söyleyen Toprak, "benim çocuğumun senin çocuğundan ne farkı var" dedi.
'Milletvekilleri bu parayı kullanmayı öğretsin'
Bazı milletvekillerinin asgari ücreti yeterli görmesi konuna da değinen Toprak, "milletvekilleri gelsin bana bir ayda bu parayı kullanmayı öğretsin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 4 çocuk çağrısını hatırlatan Toprak, çektiği videoda "bu parayla 2 çocuğun hakkından gelemiyorum" şeklinde ifade etti.
Ahmet Toprak isimli vatandaş çektiği videoda milletvekillerine ve cumhurbaşkanına da seslendi. Milletvekillerinin 22 bin lira maaş aldığını söyleyen Topraki "Bu ülkeye hizmet etmek istiyorlarsa bizim gibi 1600 lira maaşla yapsınlar bunu" dedi.
İşte o video:
ulusal.com.tr
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