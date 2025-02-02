Asgari ücretli geçinemiyor: "Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"

Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaş, geçim sıkıntısını her geçen gün daha derinden hissediyor. Ancak iktidarın bu çığlığa kulak vermediğini düşünüyorlar.

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Asgari ücretli geçinemiyor: "Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
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Bu kez Hatay’da sokağa çıktık. Vatandaşlara, geçimlerini nasıl sağladıklarını sorduk. Onlar da hükümete seslendi:

"Siz 22 bin lirayla geçinebilir misiniz?"

Kiralar 15-20 bin liraya çıktı, etin kilosu 700 lirayı aştı, yumurta 200 liraya dayandı. Asgari ücretliler ve emekliler için temel gıda ürünlerine ulaşmak bile artık büyük bir mücadeleye dönüştü.

Vatandaşlar, Beştepe’ye, Meclis’te bir kez bile söz almayan vekillere ve gelirlerini her geçen gün artıran bakanlara seslenerek şu soruyu sordu:

"Bizim halimizi görüyor musunuz? Siz bu parayla geçinebilir misiniz?"

Gıda fiyatları hızla yükselirken, vatandaşlar için pazara veya markete gitmek bile hesap kitap yapmayı gerektiriyor. Haftada iki kez et yemek ya da seyahate çıkmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Gelirleri yetersiz kalan asgari ücretliler ve emekliler, ek iş yapmak zorunda bırakılıyor. Çalışma şartları ağırlaşıyor, yaşam standartları her geçen gün düşüyor.

Ekonomik gidişattan memnun olmayan halk, hükümetten geçim sıkıntısını çözecek köklü reformlar talep ediyor. Asgari ücretin iyileştirilmesi, fiyat artışlarının kontrol altına alınması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi en büyük beklentiler arasında.

Vatandaşın çağrısı net: "Artık sesimizi duyun!"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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