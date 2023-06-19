Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi!

Asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için toplantılar 13 Haziran Salı günü başlamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, güncel ekonomik verileri görüşmek ve ara zam pazarlığı yapmak için bugün ikinci kez bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 2. toplantı sona erdi.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar açıklama yaptı. Görüşmelerin devam edeceğini ve bu hafta 3. kez bir araya geleceklerini ifade eden Ağar, "Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

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