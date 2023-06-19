Asgari ücrette 2. toplantı tamamlandı! TÜRK-İŞ'ten görüşmelere dair açıklama geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücrete yapılacak ve temmuz ayından itibaren geçerli olacak ara zammı belirlemek için yürüttüğü süreç devam ediyor.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını da dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret ile ilgili toplantıların ilki 13 Haziran Salı günü gerçekleştirilmişti.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. toplantı bugün yapıldı. Toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekonomik veri ve raporları incelendi.

3. TOPLANTI BU HAFTA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini ve bu hafta 3. kez bir araya geleceklerini belirten Ramazan Ağar, "Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

İşveren temsilcilerinin de kendi aralarında tartışacak komisyona bilgi vereceğini ifade eden Ağar şunları söyledi:

- Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz.

"DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMIYORUZ"

500 dolar tartışmaları ile ilgili de konuşan Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

- Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak, pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varacağız. Alım gücünün daha iyi olması için bu Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zammı gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, günün şartlarına göre de bir zam daha alınacaktır.

"RAKAM ORTAYA KONMADI, GÖRÜŞÜLMEDİ"

Toplantıda yeni asgari ücret miktarı ile ilgili rakam konuşup konuşulmadığını da yanıt veren Ramazan Ağar, işveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadığını, kendilerinin de rakam söylemedilerini belirtti.

Bu hafta asgari ücrette mutabakat sağlanacağını düşündüklerini belirten Ramazan Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:

- Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır.

BAKAN VE BAŞKANLAR BİR ARAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.