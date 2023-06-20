Asgari ücrette 3. toplantı başladı! Taraflar ara zam için pazarlık yapıyor

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı yoldan ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme kapsamında süreci yöneten Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantıda bir araya geldi. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü yapmıştı. Komisyon, ikinci toplantısını ise dün (19 Haziran Pazartesi) günü gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantıda işçi tarafının, ara zam rakamına dair talebini, işverenin de kendi teklifini dile getirmesi bekleniyor.

ERDOĞAN İLE ATALAY ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında dün akşam önemli bir görüşme gerçekleşmişti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.