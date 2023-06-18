Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (19 Haziran Pazartesi) saat 10.00'da ikinci kez bir araya gelecek. Komisyon, ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirmişti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları sunacak. Toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak, komisyonun toplantısının ardından saat 14.00'te bir araya gelecek.

HENÜZ RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmedi. Taraflar, kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol, yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.