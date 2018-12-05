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Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

Başsavcılık, Ahmed el-Asiri ve Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. 

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi gazeteci
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