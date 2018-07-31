Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.



Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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