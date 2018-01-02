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Askerden muhabire 'anons' dersi

Sakarya'da bir internet sitesinin muhabiri, yılbaşı gecesi jandarmanın asayiş kontrolünü haberleştirdiği sırada görevli jandarmanın kameranın önüne geçerek yaptığı anons sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcılarının "Bizim askerimiz gerekirse sunuculuk dersi de verir" diyerek paylaştığı video günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Askerden muhabire 'anons' dersi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yerel bir internet sitesinin muhabiri, yılbaşı gecesinde jandarmanın asayiş kontrolünü haberleştirdiği sırada görevli jandarmanın kameranın önüne geçerek yaptığı anons sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yılbaşı gecesi Kuyumculu Kavşağı'nda asayiş uygulamasını haberleştirmek için bölgeye giden yerel gazeteci Levent Kızılaslan, sunum yaptığı sırada yanına aniden jandarma uzman çavuş Murat Tural geldi.

Tural kameranın önüne geçerek, "Abi ne diyorsun ya, öyle mi sunulur? Ve değerli dinleyenler, alemlerin gece aydınlattığı yerin adresi Kuyumculu Kavşağı'ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz." dedi. Bu sırada muhabir, Tural'ın anonsunu gülerek izledi.

Jandarma uzman çavuş Tural'ın anonsu, sosyal medyada çokça paylaşıldı.
Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı akşamı Kuyumculu Kavşağı'nda jandarmanın asayiş uygulaması için çekime gittiğini belirtti.
Canlı yayına bağlandığı sırada Tural'ın yanına geldiğini ifade eden Kızılaslan, "Yılbaşı akşamı huzur ve güven uygulamalarını haberlere taşımak için bölgeye gittim. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde canlı yayına girdiğim esnada uzman çavuş Tural kadraja girdi ve 'Abi öyle sunulmaz böyle sunulur' diyerek sonrasını izlediğiniz gibi devam ettirdi. Açıkçası biz de meslek hayatımızda ilk defa böyle bir olayla karşılaştık." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya
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