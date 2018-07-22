FETÖ ile bağlantılı olduğu için meslekten ihraç edilen İzmir'deki Askeri casusluk davasının hakimlerinden İsmail Kurt hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kurt, sahte kimlikle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

FETÖ ile bağlantılı olduğu için meslekten ihraç edildi, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.İsmail Kurt... FETÖ'nün kumpaslarından biri olan İzmir'deki Askeri casusluk davasının hakimlerindendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca meslekten ihraç edildi.Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında, yakalama kararı çıkarılan Kurt, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada yasadışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanırken yakalanmıştı.İsmail Kurt ile ilgili hazırlanan iddianamede, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, eski İstanbul hakimi İsmail Kurt'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.FETÖ'cü eski hakim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.