Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terör hedeflerine müdahalesi gündemdeyken bölgedeki askeri hareketlilik arttı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach’in daveti üzerine İngiltere’ye gitti. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan açıklamada askeri işbirliğinin ele alınacağı vurgulandı.

Önce Amerika ve Irak, sonra Rusya, şimdi ise İngiltere ile askeri zirve yapıldı.



Ankara’nın Suriye’deki terör örgütlerine operasyon hedefi masadayken bölgedeki askeri hareketlilik üst düzeyde.



Hareketlilik Amerikalı generallerin gelmesiyle başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel(Josev Votıl)ve Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmeye Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi de katıldı.



Bu zirveden bir gün sonra Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zirveye ilişkin Genelkurmay’dan bilgi verilmedi.



Peş peşe yapılan görüşmelerin ardından Akar İngiltere’ye gitti. Akar’ı, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach’in davet etti. Görüşmeye ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, askeri işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi. İkilinin bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.





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