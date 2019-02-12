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Askeri kaynaklardan Çekmeköy'de düşen helikopterle ilgili bilgilendirme

Askeri kaynaklar, İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasına yönelik ise proje çalışmasının devam ettiğini belirtti

Askeri kaynaklardan Çekmeköy'de düşen helikopterle ilgili bilgilendirme

Askeri kaynaklar, İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasına yönelik proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan askeri yetkililer, İstanbul'da 26 Kasım'daki helikopter kazasının ardından envanterdeki 126 UH-1 tipi helikopterinden motor testlerini başarıyla tamamlayanların uçuşuna devam edebileceğine yönelik yapılan ilave düzenlemeyi hatırlattı.

Bu kapsamda bu testlerin yapıldığını, başarıyla geçenlerin uçuşlarına devam ettiğini dile getiren yetkililer, dün Sancaktepe'deki helikopterin test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradığını ifade etti.

Sancaktepe'de yerleşim yerlerinin arasında kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin ise kaynaklar, yer konusunda bir proje çalışmasının devam ettiğini, Trakya'da bir bölgeye taşınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynaklar, helikopterlerin test ve bakımlarının hem birliklerindeki bakım yerlerinde hem de Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrikası'nda yapıldığını, motorların her bir vidasına kadar sökülerek gerekli parçaların yenileştirildiğini vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #helikopter #istanbul #Çekmeköy
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