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Askeri Liseler açılsın

Tam 90 hafta önce başladıkları nöbet mücadelesine yılmadan devam ediyorlar. Vatanseverler seçimden önce de sonra da alanlarda olmaya devam etti. Askeri Liseler açılana kadar da İstanbul Beşiktaş'daki nöbet eylemini sürdürecekler.

Askeri Liseler açılsın

Üzerinden 90 hafta geçti ama mücadeleri bir an olsun eksilmedi.

Askeri Lislerin açılması için başlatılan nöbet eyleminin üzerinden 90 hafta geçti. Tam 90 haftadır "Askeri Lisler hemen açılsın"diye haykırdılar.

Nöbetin öncüsü ve Vatan Partisi Merkez Karar Kuruku Üyesi Hıdır Hokka "Askeri Liseler açılana kadar buradayız." dedi.

Hokka, bedelli askerlik önerisini de sert bir şekilde eleştirdi "Askerliği 20 bin liraya satıyorlar" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #askeri lise #nöbet
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